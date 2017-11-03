Депутаты Камчатки предлагают изменить закон о госзакупках из-за недобросовестных подрядчиков

Депутаты Камчатки рекомендовали властям края подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 44 «О госзакупках».

Как рассказал депутат Евгений Ермоленко, целый ряд социально важных для края объектов возводятся без отставания от графика. В частности, выполняется план по строительству группы жилых домов на улице Хуторская в Елизове, жилого микрорайона на Северо-Восточном шоссе в Петропавловске, 40-квартирного жилого дома в Мильково, детского сада на улице Дальневосточной в Петропавловске, здания театра кукол в краевой столице, нового корпуса Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также по графику идет реконструкция трех участков трассы Петропавловск – Мильково.

Однако часть мероприятий не удалось выполнить в намеченные сроки, в том числе в связи с несовершенством федерального закона о закупках, который не учитывает специфику отдаленных районов с низкой транспортной доступностью.

«Мы договорились, что правительство обобщит практику проведения аукционов на строительство объектов на северах, в частности в Корякском округе, и предложит варианты по усовершенствованию законодательства. Ведь нередки случаи, когда аукционы срываются из-за отсутствия желающих ехать строить туда, где нет дорог и зима 8 месяцев в году. Мы, как законодатели, готовы предложить парламентскую площадку для продвижения конструктивных и полезных инициатив», – сказал Евгений Ермоленко.