Депутаты Камчатки предлагают изменить закон о госзакупках из-за недобросовестных подрядчиков

03 ноября 2017, 09:06

Депутаты Камчатки рекомендовали властям края подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 44 «О госзакупках».
 
Как рассказал депутат Евгений Ермоленко, целый ряд социально важных для края объектов возводятся без отставания от графика. В частности, выполняется план по строительству группы жилых домов на улице Хуторская в Елизове, жилого микрорайона на Северо-Восточном шоссе в Петропавловске, 40-квартирного жилого дома в Мильково, детского сада на улице Дальневосточной в Петропавловске, здания театра кукол в краевой столице, нового корпуса Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также по графику идет реконструкция трех участков трассы Петропавловск – Мильково.
 
Однако часть мероприятий не удалось выполнить в намеченные сроки, в том числе в связи с несовершенством федерального закона о закупках, который не учитывает специфику отдаленных районов с низкой транспортной доступностью.
 
«Мы договорились, что правительство обобщит практику проведения аукционов на строительство объектов на северах, в частности в Корякском округе, и предложит варианты по усовершенствованию законодательства. Ведь нередки случаи, когда аукционы срываются из-за отсутствия желающих ехать строить туда, где нет дорог и зима 8 месяцев в году. Мы, как законодатели, готовы предложить парламентскую площадку для продвижения конструктивных и полезных инициатив», – сказал Евгений Ермоленко.

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