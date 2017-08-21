Депутаты Камчатки просят Госдуму позволить отделам ЗАГС в районах работать «на бумаге», а не в интернете

Камчатские депутаты поддержали обращение в Госдуму хабаровских коллег об отсрочке повсеместного перехода на электронное ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния

Депутат Андрей Лиманов пояснил, что по закону теперь предусматривается заполнение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, который формируется и ведется в электронной форме. Указанные нормы вступают в силу с 01.01.2018. В связи с этим с 01.01.2018 органы местного самоуправления поселений, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Интернет», не смогут осуществлять государственные полномочия на регистрацию актов гражданского состояния».

Хабаровчане выступили с просьбой инициировать разработку изменений в существующий Федеральный закон, направленных на предоставление субъектам Российской Федерации, в которых на 01.01.2018 отсутствует подключение к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Интернет», права производить государственную регистрацию актов гражданского состояния на бумажных носителях. В последующем данные с бумажных носителей будут внесены в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, которые будут осуществляться органом ЗАГС. Депутаты Камчатского края поддержали инициативу, выдвинутую хабаровскими коллегами, отметив ее актуальность и для нашего края.

На полуострове также расположены поселки, особенно в отдаленных северных районах, где отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе и сети «Интернет». Здесь акты гражданского состояния фиксируются на бумажных носителях, а после передаются в районные центры, где данные вносят уже в Единый государственный реестр ЗАГС.