Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Депутаты Камчатки выступили за повышенный суммарный коэффициент рождаемости в ДВФО
Президиум законодательного собрания Камчатки поддержал обращение хабаровских коллег об установлении повышенного суммарного коэффициента рождаемости для дальневосточных регионов.
Как сообщила депутат Татьяна Ткаченко, хабаровские законодатели выдвинули инициативу по введению повышенного суммарного коэффициента рождаемости для дальневосточных регионов. Данный коэффициент – один из показателей уровня рождаемости, согласно которому рассчитывается субсидия из федерального бюджета, предназначенная для осуществления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
Благодаря росту рождаемости, этот показатель в Хабаровском крае превысил общероссийские показатели, и край потерял право на субсидию из федерального бюджета. Эти расходы теперь полностью легли на региональный бюджет.
«Хабаровские коллеги считают, что демографические показатели удалось улучшить благодаря программе господдержки семей с детьми, в том числе положительную роль сыграла материальная поддержка, и, безусловно, эти выплаты необходимо продолжать. Однако взять на себя полностью такой финансовый груз ни один региональный бюджет не в состоянии, поэтому требуется сохранить субсидирование из федерального центра. Хабаровские депутаты уверены, что для дальневосточных регионов, где отмечен рост рождаемости, необходимо установить повышенный суммарный коэффициент рождаемости», – пояснила Татьяна Ткаченко.
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