Детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» на Камчатке получила свой логотип

У детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин» на Камчатке появился свой логотип. Как сообщили в оргкомитете «Берингии», автором рисунка, послужившего основой для логотипа, стала воспитанница Камчатского центра ездового спорта Юля Чирухина.

«Я очень рада, что мой рисунок послужил основой для логотипа. Я старалась. Спасибо, большое, Владимиру Илюхину, за то, что он нас услышал и помог, – рассказала Юля Чирухина. – Я уже не буду бежать на соревнованиях под флагом «Дюлина», в этом году я перехожу в гонку-пролог, но я очень рада, что гонка «Дюлин» теперь самостоятельное соревнование, со своими правилами, со своим отдельным соревновательным днем и, теперь уже, со своим логотипом».

Юля нарисовала несколько эскизов, один из которых послужил основой для логотипа. А уже созданием, обработкой и приведением эскиза в вид, соответствующий фирменному стилю «Берингии» занимался дизайнер Оргкомитета Денис Рахматулин.

Напомним, что в конце 2016 года юные каюры края в рамках программы «Прямая линия с Губернатором» попросили главу региона принять символику популярных детских соревнований. «У взрослой гонки «Берингии» есть своя эмблема, а у нашей детской гонки «Дюлин» своего логотипа нет. Не могли бы вы нам помочь с этим вопросом?» — обратилась к Владимиру Илюхину от лица команды неоднократная участница и призер детской гонки «Дюлин» Дарина Чикина.

Губернатор тогда, поддержал предложение детей, отметив, что это действительно несправедливо, потому что за последние несколько лет «Дюлин» выросла в самостоятельную гонку.

«В 2017 году это уже будет отдельная гонка, а не старт в рамках пролога. И я думаю, что это правильно. Очень рад тому, что это нравится ребятишкам, и главное, что число их растёт. И не только в Петропавловске или Елизове, везде, по всей Камчатке сегодня целое движение людей, которые заинтересованы ездовым спортом. Для нас это, правда, великое благо. Поэтому давайте, если у вас есть какое-то предложение по самой эмблеме, вы его передайте, и мы обязательно его «узаконим», чтобы это был логотип вашей гонки» – добавил Владимир Илюхин.

Отныне, «Дюлиновская» символика будет присутствовать не только на одежде, которую получают юные каюры перед стартом, но и в общем оформлении гонки.