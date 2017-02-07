Детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» на Камчатке получила свой логотип

07 февраля 2017, 07:47

У детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин» на Камчатке появился свой логотип. Как сообщили в оргкомитете «Берингии», автором рисунка, послужившего основой для логотипа, стала воспитанница Камчатского центра ездового спорта Юля Чирухина.
 
«Я очень рада, что мой рисунок послужил основой для логотипа. Я старалась. Спасибо, большое, Владимиру Илюхину, за то, что он нас услышал и помог, – рассказала Юля Чирухина. – Я уже не буду бежать на соревнованиях под флагом «Дюлина», в этом году я перехожу в гонку-пролог, но я очень рада, что гонка «Дюлин» теперь самостоятельное соревнование, со своими правилами, со своим отдельным соревновательным днем и, теперь уже, со своим логотипом».
 
Юля нарисовала несколько эскизов, один из которых послужил основой для логотипа. А уже созданием, обработкой и приведением эскиза в вид, соответствующий фирменному стилю «Берингии» занимался дизайнер Оргкомитета Денис Рахматулин.
 
Напомним, что в конце 2016 года юные каюры края в рамках программы «Прямая линия с Губернатором» попросили главу региона принять символику популярных детских соревнований. «У взрослой гонки «Берингии» есть своя эмблема, а у нашей детской гонки «Дюлин» своего логотипа нет. Не могли бы вы нам помочь с этим вопросом?» — обратилась к Владимиру Илюхину от лица команды неоднократная участница и призер детской гонки «Дюлин» Дарина Чикина.
 
Губернатор тогда, поддержал предложение детей, отметив, что это действительно несправедливо, потому что за последние несколько лет «Дюлин» выросла в самостоятельную гонку.
 
«В 2017 году это уже будет отдельная гонка, а не старт в рамках пролога. И я думаю, что это правильно. Очень рад тому, что это нравится ребятишкам, и главное, что число их растёт. И не только в Петропавловске или Елизове, везде, по всей Камчатке сегодня целое движение людей, которые заинтересованы ездовым спортом. Для нас это, правда, великое благо. Поэтому давайте, если у вас есть какое-то предложение по самой эмблеме, вы его передайте, и мы обязательно его «узаконим», чтобы это был логотип вашей гонки» – добавил Владимир Илюхин.
 
Отныне, «Дюлиновская» символика будет присутствовать не только на одежде, которую получают юные каюры перед стартом, но и в общем оформлении гонки.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

06 февраля 2017, 16:02
Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше
06 февраля 2017, 16:01
В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
06 февраля 2017, 16:00
На Камчатке начались сборы гранатометчиков
06 февраля 2017, 15:59
Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
06 февраля 2017, 11:55
Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
06 февраля 2017, 10:17
«Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр

За неделю

04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

За месяц

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?