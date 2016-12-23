«Детская симфония»: музыкальный подарок жителям Камчатки

23 декабря 2016, 14:41

Накануне Нового года, 24 декабря, камчатские музыканты преподнесут публике творческий подарок – одаренные дети края выступят совместно с Оркестром русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
 
«Оркестр русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств подготовил для жителей края новую концертную программу «Детская симфония». Вместе с профессиональным коллективом музыкантов выступят юные солисты – ребята из детских музыкальных школ и школ искусств, лауреаты краевых, всероссийских и международных творческих конкурсов. Музыканты исполнят для слушателей самую разнообразную музыку в диапазоне от народных произведений до современных аранжировок», - сказали в министерстве.
 
Оркестр русских народных инструментов колледжа искусств – один из крупнейших и старейших творческих коллективов на полуострове, ведет свою историю с 1961 года. В этом году оркестр отметил свой 55-летний юбилей. 
 
Концерт «Детская симфония» пройдет на двух площадках. 24 декабря музыканты выступят в Камчатском колледже искусств. Начало в 17.00. Вход по пригласительным билетам (в колледже искусств). На следующий день, 25 декабря – в Сельском доме культуры села Апача Усть-Большерецкого района. Начало в 15.00. Вход свободный.
 
Программа рассчитана на все возрастные категории слушателей. Телефоны для справок: 8 (4152) 233711, 35-63-63.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

22 декабря 2016, 17:23
У жителя Камчатки изъяли наркотики, который он хранил в сугробе
22 декабря 2016, 17:22
Благоустройство, реконструкция сельских домов культуры, новые парки – проекты "Единой России"
22 декабря 2016, 15:47
Обойдется без сюрпризов: имя нового главы столицы Камчатки назовут 27 декабря
22 декабря 2016, 13:11
В отдельных районах столицы Камчатки жители ощутили землетрясение силой 1-2 балла
22 декабря 2016, 12:56
Проверка системы оповещения на Камчатке была плановой и не связана с каким-либо ЧС: МЧС
22 декабря 2016, 12:55
Более 14 млн рублей отдали камчатцы мошенникам

За неделю

21 декабря 2016, 16:33
Спортсменка с Камчатки выиграла супергигант на Кубке России по горным лыжам
21 декабря 2016, 16:28
Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на природу Камчатки, поставят на госучет
21 декабря 2016, 12:33
В столице Камчатки закончили строительство нового микрорайона: сдали последние четыре дома
21 декабря 2016, 12:31
Полицейские открыли стрельбу в столице Камчатки, чтобы остановить машину нарушителя
21 декабря 2016, 08:31
Самолеты между Камчаткой и Сахалином будут летать чаще
21 декабря 2016, 08:07
Еще посидеть придется: экс-министру спорта Камчатки отказали в УДО

За месяц

14 декабря 2016, 11:01
Основной продавец бензина на Камчатке не будет поднимать цены до конца года: ФАС
14 декабря 2016, 08:01
При извержении Безымянного на Камчатке может возникнуть опасность для местной и международной авиации
13 декабря 2016, 08:11
Тарифы на свет для предприятий Камчатки могут снизить уже в феврале
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?