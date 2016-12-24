Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Тихон Шпиленок будет похоронен в Брянской области

Директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, который накануне ушел из жизни после тяжелой болезни, будет похоронен в Брянской области. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Кроноцком заповедникею

Там добавили, что в субботу, 24 декабря, в Москве в Храме Знамения иконы Божией Матери пройдет прощание с Тихоном Шпиленком. Отпевание начнётся в 12.00. «Благодаря профессионализму, личным качествам и энергии молодого талантливого руководителя сегодня Кроноцкий заповедник — одно из ведущих звеньев заповедной системы России. Мы приложим все свои силы, чтобы воплотить в жизнь планы Тихона Шпиленка по развитию заповедного дела и решить задачи, которые он поставил перед собой и своим коллективом», - сказали в Кроноцком заповеднике.

Как уже сообщало «КамИНФОРМ», Игорь Шпиленок скончался 23 декабря. «Это сложно принять. Судьба забрала молодого, яркого человека, который жил не для себя, который каждый день старался сделать лучше этот мир, - сказал губернатор Владимир Илюхин. – От лица Правительства Камчатского края я искренне соболезную всем, кто знал Тихона Игоревича, работал с ним или просто поддерживал дело, которым он занимался. Это, действительно, тяжёлая утрата для Камчатки».

Тихон Шпиленок родился в Брянске 12 октября 1980 года в семье подвижника заповедного дела, основателя заповедника «Брянский лес» Игоря Шпиленка. Вся жизнь Тихона Игоревича была связана с охраной природы. Окончив Брянскую инженерно-технологическую академию по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», в 2002 году поступил на работу в ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский» на должность государственного инспектора по охране. В 2003 году был переведен на должность заместителя директора по охране заповедной территории.

В 2007 году Тихон Шпиленок был назначен заместителем директора по охране заповедных территорий ФГУ «Кроноцкий государственный заповедник», а в 2009 году возглавил природоохранное учреждение. Именно с усиления режима охраны в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике он начал свою деятельность в должности руководителя.

На борьбу с браконьерством были брошены все силы — в службу охраны привлечены лучшие специалисты России, полностью обновлена материально-техническая база, налажена бесперебойная связь на заповедных территориях. В результате число нарушений природоохранного законодательства на заповедных и сопредельных территориях было фактически сведено к нулю.