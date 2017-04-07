Для 100 дошколят в крупнейшем районе Камчатки открыли «билдинг-сады»

В городе Елизово на Камчатке прошло торжественное открытие нового подразделения детского сада № 1 «Ласточка». Две дополнительные группы обустроены за пределами основного здания учреждения: образовательный процесс организован в специализированных помещениях, расположенных на первом этаже многоквартирного жилого дома.

«Мы ищем новые подходы для того, чтобы обеспечить услугами дошкольного образования деток от 1,5 до 3 лет. Как один из примеров, создаются такие маленькие "билдинг-сады", которые являются подразделения больших учреждений. Мы очень рады, что такой проект на Камчатке реализуется», - сказала первый вице-губернатор Ирина Унтилова.

Помещение для детского сада общей площадью порядка 200 кв. м. приобретено за счёт средств краевого бюджета. Оно отвечает всем требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. В новых группах сделан ремонт, установлена детская мебель. Для организации воспитательного и образовательного процесса приобретены дидактические материалы, игрушки, мягкий инвентарь, различные развивающие модули. Детский сад обеспечен пожарной и охранной сигнализацией. За ним также закреплён автобус, предназначенный для перевозки детей.

Новые группы детского сада «Ласточка» рассчитаны на пребывание 50 детей. Принять новых воспитанников коллектив учреждения планирует в понедельник, 10 апреля. Отметим, что филиал детсада открыт в новом жилом доме, который недавно был сдан в эксплуатацию. Здесь есть отдельный вход для дошколят.

Ирина Унтилова добавила, что власти поддерживают и частные проекты по созданию детских садов. При использовании средств краевого бюджета в городе Елизово в апреле открыты ещё две группы «билдинг-сада», рассчитанного на пребывание 50 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Благодаря оказываемой господдержке, родительская плата в коммерческом учреждении значительно снижена.

Бизнес-модель «билдинг-сада» такова: застройщик при строительстве дома в районе с плотной застройкой может на этапе планирования строящегося дома предусмотреть место на нижнем этаже под детский сад. Затем проект размещения детского сада согласовывается с предпринимателем, который будет набирать группы.