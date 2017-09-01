Для школьников столицы Камчатки закупили 79 тыс. учебников

01 сентября 2017, 08:08

Школы Петропавловска-Камчатского сегодня примут более 19 тыс. учеников. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, именно такое количество школьников будет посещать средние общеобразовательные учреждения в 2017-2018 учебном году.
 
В это число входят и малыши, которые в сентябре впервые сядут за школьную скамью. Директорами школ принято более 2 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы. В этом году свои двери для первоклашек распахнут 38 общеобразовательных учреждений, в которых будут открыты 87 первых классов.
 
«Лидером по количеству принятых в первый класс ребят традиционно является средняя школа № 42: в этом году там будет открыто шесть первых классов. В школе № 40 откроют 5 классов для первоклашек, в 36 школе и гимназии № 39 по 4 класса», - рассказали в мэрии. 
 
К новому учебному году для школ Петропавловска приобретено 78 тысяч 900 экземпляров учебников и учебных пособий по основным предметам школьной программы с 1 по 11 классы. Общий объем финансирования на эти цели составил более 30 млн рублей. Добавим, в 2017 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено порядка 824 млн рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий.
 

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