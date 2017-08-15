Для временного трудоустройства безработных на Камчатке создали более 650 рабочих мест

На Камчатке с начала года создано 653 рабочих места для временного трудоустройства незанятых граждан. Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном в агентстве по занятости населения, из них 521 рабочее место – для организации общественных работ.

Кроме того, во временных работах приняли участие 2119 несовершеннолетних граждан, желающих трудиться в свободное от учебы время.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 594 человека. Для 10 молодых специалистов, не имеющих опыта работы, организована стажировка в организациях Камчатского края с целью приобретения необходимых трудовых навыков.

«Кроме того, при поддержке органов службы занятости 46 безработных граждан организовали собственное дело», - добавили в агентстве.