Долги по зарплате на Камчатке снизились почти на 7,5 млн рублей

15 августа 2017, 07:59

На Камчатке по данным статистики на начало августа задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности составляла 27 млн 713 тыс. рублей перед 289 работниками, что меньше на почти на 7,5 млн рублей, чем в предыдущем месяце. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минсоцразвития и труда региона. 
 
Там подчеркнули, что в учреждениях бюджетной сферы деятельности задолженности по заработной плате на отчетную дату зарегистрировано не было.
 
Основные должники по зарплате на Камчатке: ОАО «Камчатжилстрой», ФГУП «ВГСУ № 6» (ранее - СУ-707 «Дальспецстрой»), ФГУП «Октябрьское», ОАО «Камчатавтодор», ОАО «Камчатавтодор», МУП «Автодор», ГУП «Камчатское краевое БТИ», ФГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт».

www.kamchat.info

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#1Аноним15 августа 2017, 09:52

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