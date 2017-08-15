Долги по зарплате на Камчатке снизились почти на 7,5 млн рублей

На Камчатке по данным статистики на начало августа задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности составляла 27 млн 713 тыс. рублей перед 289 работниками, что меньше на почти на 7,5 млн рублей, чем в предыдущем месяце. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минсоцразвития и труда региона.

Там подчеркнули, что в учреждениях бюджетной сферы деятельности задолженности по заработной плате на отчетную дату зарегистрировано не было.

Основные должники по зарплате на Камчатке: ОАО «Камчатжилстрой», ФГУП «ВГСУ № 6» (ранее - СУ-707 «Дальспецстрой»), ФГУП «Октябрьское», ОАО «Камчатавтодор», ОАО «Камчатавтодор», МУП «Автодор», ГУП «Камчатское краевое БТИ», ФГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт».