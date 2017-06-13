Долги по зарплате продолжают расти на Камчатке

13 июня 2017, 07:06

На Камчатке вновь выросли долги по зарплате. По данным на начало июня, по сравнению с маем, они увеличились еще на 1,5 млн рублей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минсоцразвития и труда со ссылкой на данные статистики. 
 
Сейчас общая задолженность различных предприятий региона составляет почти 34 млн рублей. Деньги вовремя не получили 365 работников. Основными должниками по-прежнему являются ОАО «Камчатжилстрой»; СУ № 707 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой»; ФГУП «Октябрьское»; ОАО «Камчатавтодор»;  ФГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт»; МУП «Коммунальное хозяйство Апачинского сельского поселения» и ГУП ПО «Камчатоленпром» - в размере 10 757 тыс. рублей перед 156 работниками. 
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что на Камчатке, по данным на начало мая, просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности составляла 32 млн 463 тыс. рублей перед 240 работниками, что больше на 1 млн 886 тыс. рублей, чем в апреле.  
 

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