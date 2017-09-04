Дополнительные посты ГИБДД выставлены в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском выставлены дополнительные посты ГИБДД. Инспекторы несут дежурство на пешеходных переходах, ведущих в образовательные учреждения.

Кроме того, запланировано проведение ряда специальных профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов правонарушений. Инспекторы напомнят водителям и юным пешеходам о правилах проезда и прохода пешеходных переходов.

Данные меры профилактического характера призваны исправить ситуацию, сложившуюся на дорогах края. Увеличилось число ДТП с пострадавшими, число погибших и раненных в них людей.

ГИБДД призывает жителей Камчатского края принять во внимание эту информацию, отнестись к ней с пониманием и не допускать правонарушений.