Дорожники столицы Камчатки готовы к работе зимой: мэрия

МУП «Спецдорремстрой» перешел на зимнее содержание магистральных дорог Петропавловска-Камчатского. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, специализированная техника предприятия переоборудована для работы в зимний период на 90%.

«Практически весь парк спецтехники предприятия готов к работе в зимний период. Несколько единиц техники предприятия ещё заняты на работах по ремонту дорог, но их переоснащение займёт не более одного дня», - рассказали в администрации.

Там также добавили, что в утренние и вечерние часы на дороги города уже выходят пескоразбрасывающие машины. С их помощью обрабатывают спуски и подъемы на сложных участках дорог, где образуется наледь.