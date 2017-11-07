Дорожники столицы Камчатки готовы к работе зимой: мэрия

07 ноября 2017, 08:04

МУП «Спецдорремстрой» перешел на зимнее содержание магистральных дорог Петропавловска-Камчатского. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, специализированная техника предприятия переоборудована для работы в зимний период на 90%. 
 
«Практически весь парк спецтехники предприятия готов к работе в зимний период. Несколько единиц техники предприятия ещё заняты на работах по ремонту дорог, но их переоснащение займёт не более одного дня», - рассказали в администрации.
 
Там также добавили, что в утренние и вечерние часы на дороги города уже выходят пескоразбрасывающие машины. С их помощью обрабатывают спуски и подъемы на сложных участках дорог, где образуется наледь.

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