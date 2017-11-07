Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Дорожники в столице Камчатки приготовили 11 тыс. кубометров песка на зиму
Дорожники Петропавловска-Камчатского продолжают активно готовится к зиме и пополняют свои запасы песка и соли. В частности, как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, на складах «Спецдорремстроя» с прошлой зимы осталось порядка пяти тысяч кубометров песка и 60 тонн соли.
В настоящее время предприятие заготовило 11 тысяч кубометров песка. «Подготовленного количества песка достаточно для прохождения зимнего периода. Кроме того, через неделю на склад предприятия поступит еще 300 тонн технической соли с Иркутской области. В начале декабря ожидается закупка 250 тонн противогололедного материала. В середине зимы запасы технической соли еще раз пополнятся. Техническая соль является эффективным средством для борьбы с гололедом. В условиях камчатских температур этот антигололедный реагент всегда остается работоспособным. Для лучшего результата в зимний период предприятие использует смесь соли и песка», - добавили в «Спецдорремстрое».
Напомним, техника МУП «Спецдорремстрой» уже приступила к обработке проездов песко-соляной смесью. Сейчас противогололёдным составом посыпают опасные спуски и подъемы на сложных участках дорог.
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