Досрочное голосование стартует на Камчатке 20 августа: к выборам готово 230 тыс. бюллетеней

18 августа 2017, 10:05

На Камчатке к единому дню голосования, назначенному на 10 сентября, напечатают около 230 тысяч бюллетеней. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Избиркоме края, из них 17300 бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата краевого парламента, 197200 бюллетеней для голосования на выборах депутатов думы Петропавловска, и 15400 бюллетеней для голосования на выборах в органы местного самоуправления. 
 
Накануне состоялась отправка более 2-х тысяч бюллетеней в Тигильский и Пенжинский районы Камчатского края. Уже на местах члены территориальных и участковых избирательных комиссий еще раз пересчитают полученные избирательные бюллетени. Бюллетени начнут использовать, начиная с 20 августа, когда начнется досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях. 
 
 Напомним, в единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, наряду с дополнительными выборами депутата Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоятся выборы 12 глав и 141 депутата представительных органов муниципальных образований.

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