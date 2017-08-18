Досрочное голосование стартует на Камчатке 20 августа: к выборам готово 230 тыс. бюллетеней

На Камчатке к единому дню голосования, назначенному на 10 сентября, напечатают около 230 тысяч бюллетеней. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Избиркоме края, из них 17300 бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата краевого парламента, 197200 бюллетеней для голосования на выборах депутатов думы Петропавловска, и 15400 бюллетеней для голосования на выборах в органы местного самоуправления.

Накануне состоялась отправка более 2-х тысяч бюллетеней в Тигильский и Пенжинский районы Камчатского края. Уже на местах члены территориальных и участковых избирательных комиссий еще раз пересчитают полученные избирательные бюллетени. Бюллетени начнут использовать, начиная с 20 августа, когда начнется досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях.

Напомним, в единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2017 года, наряду с дополнительными выборами депутата Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоятся выборы 12 глав и 141 депутата представительных органов муниципальных образований.