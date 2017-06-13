Довыборы депутата в парламент Камчатки назначены на 10 сентября

На Камчатке сессия регионального парламента решила назначить дату проведения дополнительных выборов депутата законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 5.

Как сообщил спикер краевого парламента Валерий Раенко, дополнительные выборы в 5-м избирательном округе состоятся 10 сентября 2017 года. Добавим, что необходимость проведения дополнительных выборов обусловлена досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Пономарева, назначенного членом Совета Федерации– представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти края.

«КамИНФОРМ» напоминает, что 10 сентября – Единый день голосования. Самые масштабные выборы в этот день состоятся в столицу региона, где выберут депутатов городской думы.

В сентябре 2016 года на выборах депутатов регионального парламента на Камчатке безоговорочную победу одержала «Единая Россия», набрав 44 210 голосов (48,25%), ЛДПР — 21 058 (22,98%), КПРФ — 13 882 (15,15%) и «Справедливая Россия» — 6443 (7,03%). Таким образом, «ЕР» взяла в региональном парламенте 21 мандат из 28 возможных.