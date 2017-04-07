Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 08 апреля, суббота
В Петропавловске-Камчатском
+2 °C
пасмурно
, снег
- Курс валют ЦБ
USD 56,9201
EUR 60,5687
- Редакция
+7 914 623-82-57
Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
На Камчатке пропали два человека, которые отправились на своей лодке обкатывать мотор в сторону, как предполагается, Авачинского залива. Как сообщили «КамИНФОРМ» родственники, мужчины 26 и 36 лет, ушли еще 5 апреля и до сих пор о их судьбе ничего не известно.
«Они до сих пор не вернулись. Мы обращались за помощью в экстренные службы, но никакого эффекта. Они пошли в сторону "Бечевинки" за ворота. Нам говорят, что вертолет для поиска пока поднимать не будут», - говорит сестра одного из пропавших.
В МЧС «КамИНФОРМ» заявили, что поиски ведутся. При этом там особо отметили, что навигация для маломерных судов закрыта и мужчины, в принципе, не имели право выходить на лодке в сторону Авачинского залива.
«Заявление поступило в ночь на 7 апреля. Сейчас поиски ведутся по берегу. Задействованы вездеход и беспилотный летательный аппарат. Накануне их знакомый на частном вертолете облетел предполагаемый район поисков, обследовав 320 км, но никаких следов лодки не обнаружено. Сегодня поиски продолжаются по берегу», - сказали в МЧС, отметив, что поисковые работы осложняются тем, что никто из родственников не может точно сказать, куда именно отправились мужчины.
На своих катерах спасатели не могут провести осмотр акватории, так как запрет в связи с закрытой навигацией, распространяется и на них. Решение о поднятии в воздух вертолета для поиска пока не принималось.
Вчера
- 07 апреля 2017, 17:23
- На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
- 07 апреля 2017, 17:21
- Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
- 07 апреля 2017, 16:52
- На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
- 07 апреля 2017, 16:38
- Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке
- 07 апреля 2017, 14:07
- Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
- 07 апреля 2017, 13:05
- Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки
За неделю
- 06 апреля 2017, 16:28
- В столице Камчатки закупят девять рамочных металлодетектора для массовых мероприятий
- 06 апреля 2017, 16:27
- Акция «Чистый лес — территория без огня» пройдет на Камчатке
- 06 апреля 2017, 16:26
- Военные вертолетчики отработали спасение людей на Камчатке
- 06 апреля 2017, 14:10
- Жители Камчатки выйдут на акцию «Вместе против терроризма»
- 06 апреля 2017, 14:07
- Камчатские депутаты предлагают выделить 3 млн рублей для авиаучетов лосей
- 06 апреля 2017, 14:06
- На Камчатке готовятся к открытию навигации для маломерных судов
За месяц
- 30 марта 2017, 08:06
- Пробуждение медведей на Камчатке не связано с извержением вулкана Камбальный: ученые
- 30 марта 2017, 07:55
- На Камчатке полиция усилит мониторинг интернет-ресурсов, которыми пользуются подростки
- 29 марта 2017, 14:48
- Власти Камчатки опровергли необходимость для жителей Эссо и Анавгая брать разрешения, идя в лес
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0