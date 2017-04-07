Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали

07 апреля 2017, 14:07

На Камчатке пропали два человека, которые отправились на своей лодке обкатывать мотор в сторону, как предполагается, Авачинского залива. Как сообщили «КамИНФОРМ» родственники, мужчины 26 и 36 лет, ушли еще 5 апреля и до сих пор о их судьбе ничего не известно. 
 
«Они до сих пор не вернулись. Мы обращались за помощью в экстренные службы, но никакого эффекта. Они пошли в сторону "Бечевинки" за ворота. Нам говорят, что вертолет для поиска пока поднимать не будут», - говорит сестра одного из пропавших. 
 
В МЧС «КамИНФОРМ» заявили, что поиски ведутся. При этом там особо отметили, что навигация для маломерных судов закрыта и мужчины, в принципе, не имели право выходить на лодке в сторону Авачинского залива. 
 
«Заявление поступило в ночь на 7 апреля. Сейчас поиски ведутся по берегу. Задействованы вездеход и беспилотный летательный аппарат. Накануне их знакомый на частном вертолете облетел предполагаемый район поисков, обследовав 320 км, но никаких следов лодки не обнаружено. Сегодня поиски продолжаются по берегу», - сказали в МЧС, отметив, что поисковые работы осложняются тем, что никто из родственников не может точно сказать, куда именно отправились мужчины. 
 
На своих катерах спасатели не могут провести осмотр акватории, так как запрет в связи с закрытой навигацией, распространяется и на них. Решение о поднятии в воздух вертолета для поиска пока не принималось.

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