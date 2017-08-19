Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»

Два человека погибли в ДТП на Камчатке — мотоциклист и его пассажир. Все произошло накануне поздно вечером на Паратунской трассе, сообщили «КамИНФОРМ» в Елизовской ГИБДД.

Там рассказали, что 26-летний житель поселка Паратунка на мотоцикле «Ямаха», не имея прав на управление транспортным средством и без защитного шлема, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в машину «Ходна СРВ», которой управляла 28-летняя женщина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 23-летний пассажир умер по дороге в больницу.