Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
Два человека погибли в ДТП на Камчатке — мотоциклист и его пассажир. Все произошло накануне поздно вечером на Паратунской трассе, сообщили «КамИНФОРМ» в Елизовской ГИБДД.
Там рассказали, что 26-летний житель поселка Паратунка на мотоцикле «Ямаха», не имея прав на управление транспортным средством и без защитного шлема, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в машину «Ходна СРВ», которой управляла 28-летняя женщина.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 23-летний пассажир умер по дороге в больницу.
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