Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Два человека пострадали в ДТП на Камчатке: машина вылетела с дороги в лес
На Камчатке на 91 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, где иномарка вылетела с дороги в лес, пострадали два человека. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ГИБДД, один из них — госпитализирован, а второму назначено амбулаторное лечение.
ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля — машина слетела с дороги, влетела в лес, поломав деревья, и упала в снег.
Госпитализирован водитель, второй пострадавший — его пассажир.
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