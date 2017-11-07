Два человека пострадали в ДТП на Камчатке: машина вылетела с дороги в лес

07 ноября 2017, 10:54

На Камчатке на 91 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, где иномарка вылетела с дороги в лес, пострадали два человека. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ГИБДД, один из них — госпитализирован, а второму назначено амбулаторное лечение. 
 
ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля — машина слетела с дороги, влетела в лес, поломав деревья, и упала в снег. 
 
Госпитализирован водитель, второй пострадавший — его пассажир. 

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