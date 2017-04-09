Два человека, возможно, попали под лавину на Камчатке

09 апреля 2017, 18:51

На Вулкане Вилючинский на Камчатке, по словам очевидцев, сошла лавина. Под ней могли оказаться люди. Эту информацию сейчас проверяют сотрудники МЧС.

В ведомстве «КамИНФОРОМ» рассказали, что на место отправится вертолет с группой спасателей для проверки сообщения и возможного оказания помощи. Люди, которые звонили спасателям, говорят, что под лавиной могли оказаться два человека – либо лыжники, либо снегоходчики. «Пока мы опираемся на ту информацию, которая поступила от звонивших», - говорят в МЧС.

Вскоре спасатели прибудут на место и оценят обстановку.

Вулкан Вилючинский расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского за Авачинской бухтой. Вулкан является потухшим стратовулканом, представлен правильным конусом высотой 2175 м над уровнем моря.

 

 

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