Два игровых комплекса и пандусы установят в парке на Индустриальной в столице Камчатки

Пандусы для маломобильных граждан будут установлены в парке по улице Индустриальная в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, такое решение было принято в ходе заседания муниципальной общественной комиссии в рамках реализации в городском округе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Было принято решение проложить дополнительные пешеходные дорожки, закупить два игровых комплекса, а также обустроить пандус для маломобильных граждан. Такое предложение нами будет учтено и принято в работу. До конца октября все они будут реализованы», - рассказал руководитель МКУ «Управление благоустройства» Владимир Милько.

Он добавил, что все работы будут произведены за счет экономии средств по результатам проведенных торгов.

Напомним, муниципальная общественная комиссия создана в марте 2017 года для организации и контроля реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» реализуемого в рамках программы «Энергоэффективность», предусматривающей реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе.