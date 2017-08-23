Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Два игровых комплекса и пандусы установят в парке на Индустриальной в столице Камчатки
Пандусы для маломобильных граждан будут установлены в парке по улице Индустриальная в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, такое решение было принято в ходе заседания муниципальной общественной комиссии в рамках реализации в городском округе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Было принято решение проложить дополнительные пешеходные дорожки, закупить два игровых комплекса, а также обустроить пандус для маломобильных граждан. Такое предложение нами будет учтено и принято в работу. До конца октября все они будут реализованы», - рассказал руководитель МКУ «Управление благоустройства» Владимир Милько.
Он добавил, что все работы будут произведены за счет экономии средств по результатам проведенных торгов.
Напомним, муниципальная общественная комиссия создана в марте 2017 года для организации и контроля реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» реализуемого в рамках программы «Энергоэффективность», предусматривающей реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе.
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