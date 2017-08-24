Двориада стартовала в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском дан старт одному из самых масштабных спортивных событий - «Двориаде». Краевая столица активно включилась во Всероссийскую Двориаду, которая проходит в регионах России с 23 августа по 10 сентября.

Организаторы рассчитывают, что «Двориада» соберет жителей нескольких микрорайонов города для активного отдыха и занятия спортом на 8 площадках общеобразовательных школ. В течение нескольких недель спортивные состязания дворовых команд будут проходить на территории школ №№ 3, 12, 24, 1, 33, 43, 36, 42 и гимназии № 39. Планируется, что всего в них примут участие порядка 500 человек.

Первые состязания начались 24 августа на спортивной площадке школы №1. Со стартом Двориады участников поздравил руководитель Управления экономического развития и имущественных отношений Денис Хутов.

«Такой спортивный праздник проходит в нашем городе уже во второй раз. Это стало хорошей, здоровой традицией для наших жителей. Дворовые состязания объединяют команды и людей разных возрастов, разного уровня подготовки. Много зрителей и болельщиков. От имени Главы города, от имени администрации городского округа желаю всем участникам Двориады успехов и побед!», — сказал Денис Хутов.

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа приглашает жителей близлежащих микрорайонов принять участие в своей «Двориаде», провести время с пользой для здоровья, познакомиться и пообщаться с соседями по району.