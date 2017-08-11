Экологическая акция «Я за чистый вулкан» пройдет в рамках Дня вулкана на Камчатке

11 августа 2017, 17:24

Акция «Я за чистый вулкан» пройдёт в рамках масштабного праздника «День вулкана в Камчатском крае». Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном агентстве по туризму и внешним связям.
 
«По указу Президента РФ Владимира Путина, 2017-й год в России объявлен Годом экологии. В связи с этим было принято решение провести один из самых любимых праздников камчатцев под лозунгом: “Я за чистый вулкан”. Участникам праздника, который состоится у подножья Авачинского и Козельского вулканов предлагает принять участие в экологическом конкурсе. Для этого необходимо собрать самые большие мешки мусора, сфотографировать их и выложить снимки в социальной сети “Инстаграмм” с хештегом - #яЗАчистыйвулкан», - рассказали в агентстве.
 
Там отметили, что самые активные борцы за экологию будут награждены призами.
 
Напомним, что в этом году традиционный праздник «День вулкана» пройдёт на двух площадках – у подножий Авачинского и Козельского вулканов. В его рамках пройдёт ряд спортивных и развлекательных мероприятий: чемпионат Камчатского края по скайраннигу, массовое восхождение на Авачу, соревнования по мотокроссу, арт-фестиваль «Высота», а также пройдут различные лекции, презентации и мастер-классы.
 
Стоит отметить, что для посещения района Авачинского перевала необходимо получить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории регионального значения. Процедура его оформления бесплатна, и занимает 10-15 минут.
 
Получить разрешение можно в отделе службы охраны территории природного парка «Вулканы Камчатки», расположенном по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д. 33. Контактный телефон: 8 (41531) 7-24-00. Кроме того, оформить документ можно дистанционно на сайте www.vulcanikamchatki.ru, либо прибыв к подножью Авачинского вулкана.

www.kamchat.info

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