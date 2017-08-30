Экологические шествие устроят в столице Камчатки на фестивале «Море жизни»

30 августа 2017, 08:09

23 сентября на Камчатке во второй раз пройдёт экологический фестиваль морских млекопитающих «Море жизни». В этом году он получил статус официального праздника Камчатского края. По прогнозам организаторов, фестиваль соберёт в центре Петропавловска-Камчатского более 5000 гостей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии края.
 
Там рассказали, что цель фестиваля – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих. В зоне лектория под открытым небом покажут фильмы о жизни обитателей глубин океана и познавательные мультфильмы. О незабываемых встречах с морскими животными расскажут морские биологи и путешественники.
 
«Самым массовым и торжественным этапом фестиваля станет экологическое шествие. Мы хотим привлечь молодежь к участию в массовых городских мероприятиях и пробудить интерес к проблемам водного мира. Заявки на шествие будут приниматься до 18 сентября, а самые яркие и многочисленные колонны будут награждены ценными подарками и призами», – рассказали в оргкомитете.
 
Там добавили, что для гостей мероприятия предусмотрено множество различных зон. Это уличная выставка уникальных фотографий, полученных в процессе изучения китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, тематические мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами, а также выступления различных творческих коллективов.
 
«Большое количество познавательное-игровых зон предусмотрено для детей. Их ждут подвижные игры, аквагримеры и творческие мастерские. Также ребята смогу посетить школу акварельной живописи и прогулки по Култучному озеру на Биг-сапе», - отметили в министерстве.
 
Стоит отметить, что в рамках экологического праздника пройдут выступления вейкбордистов, флайбордистов, фридайверов, каякеров и сапсерферов. В зоне питания будут работать лучшие камчатские рестораны, кафе, пекарни и кондитерские.
 
Желающие принять участие в экологическом шествии могут обращаться по телефону: 8-914-620-36-93.

www.kamchat.info

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