Экс-глава главной «управляйки» Камчатки займется вопросами ТОР и Свободного порта в правительстве края?

В составе правительства Камчатки вскоре может появиться новая структура — Агентство, которое займется вопросами Территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализацией закона о «дальневосточном гектаре». Об этом сообщают источники «КамИНФОРМ», отмечая, что точного названия для Агентства еще не придумали, и окончательное решение не принято.

Пока все функции, которые собираются передать в новую структуру, выполняют другие ведомства — гектаром заведует министерство имущественных отношений, ТОРом и Свободным портом занимается экономический блок. Какой смысл власти Камчатки увидели в создании нового Агентства — не понятно, но, как говорят источники в органах власти региона, ради него некоторым действующим ведомствам, скорее всего, предстоит сократить штат, так как новому Агентству нужны свои чиновники, и не факт, что это будут люди из числа сокращаемых...

Как стало известно «КамИНФОРМ», на должность руководителя нового Агентства активно продвигается нынешний заместитель министра ЖКХ Юлия Харитонова. Она ранее возглавляла крупнейшую управляющую компанию региона, которая была в довольно сложном финансовом положении, а деятельность фирмы вызывала большие вопросы у ресурсоснабжающих организаций.

Поэтому, чем руководствуются власти Камчатки, остановив свой выбор на этой кандидатуре, не очень понятно.

Причем Харитонова после утверждения на новой должности, может получить и пост заместителя председателя правительства Камчатки.

Отметим, что в правительстве Камчатки агентству «КамИНФОРМ» пока не смогли прокомментировать эту информацию. Её не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, недавно в составе правительства края появилась новая Служба по охране объектов культурного наследия, которую возглавила Людмила Крапивина.

В правительстве Камчатского края сейчас 8 заместителей председателя правительства. Если информация о назначении Харитоновой подтвердится, то их станет на одного больше.