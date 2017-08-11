Елизовские школьники отправятся на президентские соревнования

Сборная команда Елизовской средней школы №1 и команда Пионерской средней школы будут отстаивать честь Камчатского края в финале Президентских состязаний, которые пройдут в городе Анапа (Краснодарский край). Соревноваться ребята будут на базе Всероссийского детского центра «Смена» с 4 по 24 сентября.

Чтобы попасть в финал Президентских состязаний, ребята боролись за победу на школьном, муниципальном и региональном этапах.

В обязательную программу состязаний вошли соревнования по спортивному многоборью, эстафетному бегу, теоретический и творческий конкурсы. Дополнительно можно будет принять участие в состязаниях по бадминтону, баскетболу три на три, мини-футболу, плаванию, шахматам и самбо. В состав каждой команды войдут 15 участников.