Энергетики Камчатки приступили к запуску новой газовой котельнойв столице Камчатки

22 декабря 2016, 12:53

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу  в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово. В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика, на новом энергообъекте произведен пробный пуск котлоагрегата и начались пуско-наладочные работы.
 
На объекте установлены 4 котла, общая тепловая мощность котельной составляет 41 Гкал/час.  Котельная оснащена химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования, системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. Резервным топливом для нового энергообъекта будет мазут. Новая котельная расположена на территории старой котельной, которая после проведения комплексных испытаний будет выведена в резерв. 
 
Котельная №2 построена в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения. В пуске новой газовой котельной приняли участие  губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководители ПАО «Камчатскэнерго», а также представители администрации Елизовского муниципального района и подрядных организаций. 
 
Как отметил главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, новая котельная – это значимое событие для Елизовского  муниципального района.  «Котельная №2 -  это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа.  На котельной установлено современной и эффективное оборудование, которое даст заметную экономию топлива. Всеми технологическими же процессами на котельной управляет современная компьютерная система», - сказал  главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков
 
Строительство газовой котельной выполнено в рамках реализации программы, разработанной Правительством Камчатского края по поручению Президента и Правительства РФ.  «Камчатскэнерго» взяло на себя обязательства по подготовке муниципальных объектов энергетики к приему газа за счет средств краевого бюджета. Ожидается, что в 2017 году в г. Елизово в работу будет введена еще одна газовая котельная мощностью 30 Гкал/час.
 
В 2012 году  «Камчатскэнерго» заключило пять концессионных соглашений с администрациями Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского городского поселения, Новоавачинского, Новолесновского и Раздольненского сельских поселений. В рамках этих соглашений предполагается построить 18 новых газовых котельных  с тепловыми сетями, из них в Петропавловске-Камчатском - одна котельная, которую ввели в работу в 2013 году.

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#1Аноним22 декабря 2016, 22:35

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