Энергетики Камчатки приступили к запуску новой газовой котельнойв столице Камчатки

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово. В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика, на новом энергообъекте произведен пробный пуск котлоагрегата и начались пуско-наладочные работы.

На объекте установлены 4 котла, общая тепловая мощность котельной составляет 41 Гкал/час. Котельная оснащена химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования, системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. Резервным топливом для нового энергообъекта будет мазут. Новая котельная расположена на территории старой котельной, которая после проведения комплексных испытаний будет выведена в резерв.

Котельная №2 построена в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения. В пуске новой газовой котельной приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководители ПАО «Камчатскэнерго», а также представители администрации Елизовского муниципального района и подрядных организаций.

Как отметил главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, новая котельная – это значимое событие для Елизовского муниципального района. «Котельная №2 - это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа. На котельной установлено современной и эффективное оборудование, которое даст заметную экономию топлива. Всеми технологическими же процессами на котельной управляет современная компьютерная система», - сказал главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков

Строительство газовой котельной выполнено в рамках реализации программы, разработанной Правительством Камчатского края по поручению Президента и Правительства РФ. «Камчатскэнерго» взяло на себя обязательства по подготовке муниципальных объектов энергетики к приему газа за счет средств краевого бюджета. Ожидается, что в 2017 году в г. Елизово в работу будет введена еще одна газовая котельная мощностью 30 Гкал/час.

В 2012 году «Камчатскэнерго» заключило пять концессионных соглашений с администрациями Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского городского поселения, Новоавачинского, Новолесновского и Раздольненского сельских поселений. В рамках этих соглашений предполагается построить 18 новых газовых котельных с тепловыми сетями, из них в Петропавловске-Камчатском - одна котельная, которую ввели в работу в 2013 году.