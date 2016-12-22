Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Энергетики Камчатки приступили к запуску новой газовой котельнойв столице Камчатки
Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово. В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика, на новом энергообъекте произведен пробный пуск котлоагрегата и начались пуско-наладочные работы.
На объекте установлены 4 котла, общая тепловая мощность котельной составляет 41 Гкал/час. Котельная оснащена химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования, системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. Резервным топливом для нового энергообъекта будет мазут. Новая котельная расположена на территории старой котельной, которая после проведения комплексных испытаний будет выведена в резерв.
Котельная №2 построена в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения. В пуске новой газовой котельной приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководители ПАО «Камчатскэнерго», а также представители администрации Елизовского муниципального района и подрядных организаций.
Как отметил главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, новая котельная – это значимое событие для Елизовского муниципального района. «Котельная №2 - это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа. На котельной установлено современной и эффективное оборудование, которое даст заметную экономию топлива. Всеми технологическими же процессами на котельной управляет современная компьютерная система», - сказал главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков
Строительство газовой котельной выполнено в рамках реализации программы, разработанной Правительством Камчатского края по поручению Президента и Правительства РФ. «Камчатскэнерго» взяло на себя обязательства по подготовке муниципальных объектов энергетики к приему газа за счет средств краевого бюджета. Ожидается, что в 2017 году в г. Елизово в работу будет введена еще одна газовая котельная мощностью 30 Гкал/час.
В 2012 году «Камчатскэнерго» заключило пять концессионных соглашений с администрациями Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского городского поселения, Новоавачинского, Новолесновского и Раздольненского сельских поселений. В рамках этих соглашений предполагается построить 18 новых газовых котельных с тепловыми сетями, из них в Петропавловске-Камчатском - одна котельная, которую ввели в работу в 2013 году.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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