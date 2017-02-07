Это не весна: на Камчатке синоптики объяснили, что происходит с погодой

До конца недели на Камчатке будет идти временами мокрый снег при плюсовой температуре. Все это благодаря тому, что установившийся над Чукоткой антициклон не пускает на полуостров циклон со стороны Тихого океана, говорят синоптики.

Это противостояние и привело к нестабильной погоде на Камчатке. Сейчас потепление наблюдается на территории всего края — это благодаря восточному ветру, который идет с моря. «Температура воздуха на отметке до плюс двух градусов будет наблюдаться до конца недели. Временами будет идти мокрый снег. В воскресенье погода нормализуется», - отметили синоптики.