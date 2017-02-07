Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 07 февраля, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+1 °C
пасмурно
, снег
- Курс валют ЦБ
USD 58,7121
EUR 63,1566
- Редакция
+7 914 623-82-57
Это не весна: на Камчатке синоптики объяснили, что происходит с погодой
До конца недели на Камчатке будет идти временами мокрый снег при плюсовой температуре. Все это благодаря тому, что установившийся над Чукоткой антициклон не пускает на полуостров циклон со стороны Тихого океана, говорят синоптики.
Это противостояние и привело к нестабильной погоде на Камчатке. Сейчас потепление наблюдается на территории всего края — это благодаря восточному ветру, который идет с моря. «Температура воздуха на отметке до плюс двух градусов будет наблюдаться до конца недели. Временами будет идти мокрый снег. В воскресенье погода нормализуется», - отметили синоптики.
Вчера
- 06 февраля 2017, 16:02
- Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше
- 06 февраля 2017, 16:01
- В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
- 06 февраля 2017, 16:00
- На Камчатке начались сборы гранатометчиков
- 06 февраля 2017, 15:59
- Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
- 06 февраля 2017, 11:55
- Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
- 06 февраля 2017, 10:17
- «Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр
За неделю
- 04 февраля 2017, 11:19
- Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
- 04 февраля 2017, 09:05
- Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
- 03 февраля 2017, 16:12
- В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
- 03 февраля 2017, 14:58
- Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
- 03 февраля 2017, 14:57
- Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
- 03 февраля 2017, 14:56
- На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
За месяц
- 28 января 2017, 09:09
- Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
- 27 января 2017, 16:24
- На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
- 27 января 2017, 16:24
- Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0