Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки

28 августа 2017, 15:46

На Камчатке сменился руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира. Предыдущий глава — Евгений Широков, решил сменить не только работу, но и место жительства, и написал заявление «по собственному». 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в главном управлении государственной службы губернатора и правительства края, врио руководителя агентства назначен Виктор Горлов. Ему 57 лет. 
 
Новый руководитель имеет высшее образование по специальности «Правоведение». В 1986 г. окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР. В период с 1982 г. по 1998 г. проходил службу в органах внутренних дел по Камчатской области. В разные годы работал заместителем руководителя Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, начальником ФГБУ «Севвострыбвод» в Петропавловске-Камчатском. 
 
С октября 2014 г. возглавлял КГАУ «Охрана камчатских лесов», подведомственное агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Награждён медалями «За безупречную службу» 3 степени, «За безупречную службу» 2 степени, благодарностями Росрыболовства.

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