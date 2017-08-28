Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
На Камчатке сменился руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира. Предыдущий глава — Евгений Широков, решил сменить не только работу, но и место жительства, и написал заявление «по собственному».
Как сообщили «КамИНФОРМ» в главном управлении государственной службы губернатора и правительства края, врио руководителя агентства назначен Виктор Горлов. Ему 57 лет.
Новый руководитель имеет высшее образование по специальности «Правоведение». В 1986 г. окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР. В период с 1982 г. по 1998 г. проходил службу в органах внутренних дел по Камчатской области. В разные годы работал заместителем руководителя Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, начальником ФГБУ «Севвострыбвод» в Петропавловске-Камчатском.
С октября 2014 г. возглавлял КГАУ «Охрана камчатских лесов», подведомственное агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Награждён медалями «За безупречную службу» 3 степени, «За безупречную службу» 2 степени, благодарностями Росрыболовства.
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