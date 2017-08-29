Фестиваль авторской песни «Камчатская гитара» пройдет в начале сентября

29 августа 2017, 11:57

Фестиваль авторской песни «Камчатская гитара имени Александра Трухачёва» пройдет в ближайшие выходные, 1-3 сентября. Традиционно концертная площадка под открытым небом разместится на поляне у реки Микижа.

Первый концерт пройдет 1 сентября, начало в 21:00. 2 сентября с 12.00 новички фестиваля смогут исполнить песни в «Свободном микрофоне». Известные камчатские авторы-исполнители будут радовать любителей бардовской песни в разнообразных программах с 13 часов.

В рамках фестиваля запланирован поэтический концерт от Творческого объединения «Полуостров Вдохновения», концерт песен о дорогах, о временах года, приветствие от фестиваля «Абордаж», который прошёл в середине июля.

«Перед традиционным конкурсным концертом пройдёт выступление гостя фестиваля из Свердловской области - Александра Бормотова. Уникальный исполнитель своим самобытным творчеством способен обаять любого. Основной инструмент, который использует гость, вовсе не гитара, а гармошка!» - сказали организаторы.

Завершится фестиваль 3 сентября, в воскресенье, концертом шуточной песни и награждением конкурсантов.

«Фестиваль традиционно экологически чистый, поэтому мы призываем всех гостей поляны готовить на газовых горелках, костры разводить только в специально оборудованных местах, весь мусор увозить с собой», - отметили организаторы.

Проехать до поляны можно автобусом № 111 от автостанции Петропавловска-Камчатского и автобусом № 110 от Елизово.

Подробности по телефону: 8 914 783 65 70 (после 17:00 каждый день).

www.kamchat.info

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