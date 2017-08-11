Фонд капремонта Камчатки поздравляет всех строителей с профессиональным праздником

11 августа 2017, 18:41

Фонд капитального ремонта Камчатского края поздравляет всех строителей с профессиональным праздником.
 
Созидание – одна из важнейших деятельностей человечества. Созидая, мы создаем вокруг себя красоту, комфорт, уют, тепло и гармонию. Профессия строитель – одна из немногих профессий, которая позволяет создавать те комфортные условия жизни, которые делают нас счастливее. Именно от комфорта в наших жилищах зависит и общественно-политическая обстановка в стране, и экономическая ситуация в регионах, и социальное благополучие в городах и селах.
 
"Вдыхая новую жизнь в наши многоэтажки, именно строители делают нас чуточку счастливее. За время реализации программы капитального ремонта в Камчатском крае было заключено договоров на ремонт и проектирование около 2000 объектов общего имущества многоквартирных домов от Аянки до Октябрьского. Более 30 подрядных организация полуострова проводили и проводят капитальные ремонты наших многоэтажек. Весь коллектив Фонда капитального ремонта Камчатского края выражает огромную благодарность за совместную работу, плоды которой мы наглядно можем наблюдать во всех городах и селах Камчатки", - говорится в поздравлении.

www.kamchat.info

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