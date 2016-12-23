Фотография медведей с Камчатки признана одной из лучших в России

Фотография двух медведей с Камчатки под названием «Косолапая любовь» признана одной из лучших в России по итогам соответствующего конкурса.

На сайте Best of Russia появился список победителей из 292 фамилий, в их числе и фотограф из Екатеринбурга Вадим Балакин, отличившийся «Косолапой любовью» в номинации «Природа».

В беседе с ЕТВ (ekburg.tv) он рассказал, что не первый раз участвует в конкурсе Best of Russia и в 2011 году уже становился победителем. Фотографию «Косолапая любовь» он сделал во время поездки на Камчатку, когда как раз был нерест, и медведи обхаживали берег. «Я специально ездил на Курильское озеро, чтобы сделать такие снимки», — поделился собеседник.