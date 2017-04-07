Футбольный вечер памяти Алексея Трефилова пройдет в столице Камчатки

В столице Камчатки 12 апреля в спортивном комплексе «Звёздный», пройдёт уже четвёртый по счёту, ежегодный, футбольной вечер памяти Алексея Трефилова – выдающегося Камчатского футболиста, спортивного журналиста, и просто, доброго, отзывчивого человека, безвременно ушедшего из жизни в 2014-м году в возрасте 37-ми лет.

Традиционно, организатором благотворительного мероприятия выступила Петропавловская Федерация футбола, с каждым годом расширяющая формат проведения памятного вечера.

Так, в 2017-ом, в ФОКе пройдёт не один, как обычно, а два футбольных поединка: между ветеранскими командами (одноклубники Алексея против «Звёзд 90-х и 2000-х») и между двумя лучшими, действующими командами полуострова («Партнёр» и «Русский Двор» разыграют учреждённый в этом году « Кубок имени Алексея Трефилова»).

Таким образом, мероприятие примет не только символический, товарищеский характер, но и будет нести прямую спортивную составляющую.

Кроме того, традиционно, в программе вечера, выступление ведущих Камчатских танцевальных коллективов, конкурсы для игроков и болельщиков, с призами от партнёров проекта.

Всех, желающих почтить память Алексея и насладиться игрой звёзд Камчатского мини-футбола 90-х и 2000-х годов, а так же, в живую увидеть лучших действующих игроков полуострова, приглашают в ФОК «Звёздный» 12 апреля, к 20.00.

Вход в спортивный комплекс – свободный. Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно найти на сайте kamfootball.ru