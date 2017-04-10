Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Фёдор Емельяненко открыл турсезон в Долине гейзеров на Камчатке
Четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта Фёдор Емельяненко побывал на Камчатке в качестве почетного гостя Дальневосточного чемпионата ММА, а до этого открыл туристический сезон в Долине гейзеров. Об этом рассказали в Кроноцком заповеднике.
Емельяненко стал первым посетителем Долины гейзеров в этом году: сотрудники заповедника и волонтеры подготовили кордон к грядущему турсезону всего неделю назад. «Очарован Премудростью Божьей, впечатлён дикой необузданной силой и красотой природы Камчатки. Несомненно, жемчужиной этого края является Кроноцкий заповедник и его Долина гейзеров», - сказал спортсмен.
Во время посещения Долины он интересовался механизмом работы гейзеров, историей образования мощной гидротермальной системы, жизнью диких животных.
Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный -по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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