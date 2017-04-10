Фёдор Емельяненко открыл турсезон в Долине гейзеров на Камчатке

Четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта Фёдор Емельяненко побывал на Камчатке в качестве почетного гостя Дальневосточного чемпионата ММА, а до этого открыл туристический сезон в Долине гейзеров. Об этом рассказали в Кроноцком заповеднике.

Емельяненко стал первым посетителем Долины гейзеров в этом году: сотрудники заповедника и волонтеры подготовили кордон к грядущему турсезону всего неделю назад. «Очарован Премудростью Божьей, впечатлён дикой необузданной силой и красотой природы Камчатки. Несомненно, жемчужиной этого края является Кроноцкий заповедник и его Долина гейзеров», - сказал спортсмен.

Во время посещения Долины он интересовался механизмом работы гейзеров, историей образования мощной гидротермальной системы, жизнью диких животных.

Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный -по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.