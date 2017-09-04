Глава двух «управляек» в столице Камчатки попался на присвоении 46,5 млн рублей

04 сентября 2017, 12:13

В Петропавловске-Камчатском в отношении директора двух управляющих компаний возбуждено уголовное дело за растрату и присвоение 46,5 млн рублей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МВД региона. 
 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, установлено, что 39-летний житель Петропавловска-Камчатского вместо того, чтобы полностью оплачивать счета за электроэнергию и горячую воду, поставленные в подконтрольные его управляющим компаниям многоквартирные дома в полном объеме, зная, что на эти цели имеются достаточные средства, он в течение нескольких лет переводил лишь часть суммы.
 
Остальные принадлежащие компании-поставщику деньги в размере более 46,5 миллионов рублей злоумышленник перевел на счета аффилированных лиц (в данном случае организациям) управляющих компаний в качестве оплаты за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, что в соответствии с действующим законодательством является уголовно наказуемым деянием.
 
Отметим, что санкцией статьи, вменяемой злоумышленнику, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

www.kamchat.info

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