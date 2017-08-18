Глава Елизовского района наградил работников авиации ко Дню Воздушного флота России

В преддверии Дня Воздушного флота, 18 августа, в клубе Аэропорта состоялось торжественное награждение лучших работников АО «Камчатское авиационное предприятие» и сотрудников АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

С приветственным словом к работникам и ветеранам авиационной отрасли обратился Глава Елизовского муниципального района Роман Василевский:

«Мы очень гордимся тем, что главный аэропорт Камчатки находится на территории Елизовского муниципального района. Сегодня большинство жителей региона пользуются услугами Ваших предприятий. Пассажиры ощущают ту доброту, тот труд, который вы вкладываете в свою ежедневную работу. Успехи и достижения аэропорта – это заслуга Вашего коллектива. Мне хотелось бы выразить огромную благодарность за Ваш профессионализм и заботу о пассажирах. Желаю Вам и вашим предприятиям процветания и долгих лет жизни».

В частности, Роман Василевский вручил Почетные грамоты от Администрации Елизовского муниципального района сотрудникам АО «КАП»: командиру звена самолета Ан-26 эскадрильи самолетов летного отряда Сергею Герасимову, технику-лаборанту отдела охраны труда и испытательной лаборатории Татьяне Треневой, авиационному технику по планеру и двигателям участка периодического технического обслуживания авиационно-технической базы Алексею Пурехову. Также награду из рук Главы муниципалитета за добросовестный труд, ответственный подход к решению задач и в связи с празднованием Дня Воздушного флота России получили работники АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»: Юрий Киреев, Михаил Анфимов, Луиза Арсанукева, Сергей Неверовский, Николай Тен, Альбина Рулева и Елена Абрамчук.

Добавим, в этом году традиционный праздник, посвящённый Дню воздушного флота России, состоится 19 августа. Основные мероприятия проведут на стадионе аэропорта г. Елизово, начало в 12.00. После официальной части на главной площадке праздника стартует большая концертная программа. Также планируются спортивные соревнования (сдача норм ГТО), розыгрыши, конкурсы для взрослых и детей, работа полевой кухни и традиционная торговля.

Ещё одно мероприятие в честь Дня Воздушного Флота России состоится 20 августа в 11 часов. Праздник пройдёт на лётном поле аэродрома Елизова (26 км). Гостям предлагают посмотреть на торжественный парад, демонстрацию военных воздушных судов, автомобильной техники, авиационных средств поражения. Также будет проведён показ приёмов рукопашного боя и выступление подразделения разведчиков морской пехоты. Кроме того, в программе концерт, развлечения для детей и выездная торговля.