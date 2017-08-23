Глава Камчатки перечислил отрасли, в которых региону не хватает специалистов

Учитывая, что Камчатка является территорией опережающего развития, общим приоритетом должно стать создание современной, эффективной системы профессионального образования и профориентации. Об этом губернатор Владимир Илюхин заявил на августовском совещании педагогов.

«Край остро нуждается в профессионалах в различных областях – в туризме, в транспорте, логистике, рыбной промышленности, в строительной отрасли. Наша задача – ориентировать детей, нацелить их на получение востребованной специальности. Я прошу вас активно включиться в эту работу и направить свои предложения», - сказал губернатор, обращаясь к педагогам.

«КамИНФОРМ» напоминает, что сейчас Камчатке не хватает многих специалистов. Часть компаний вынуждена приглашать профессионалов из других регионов, причем бюджет им компенсирует часть расходов на эти цели.