Глава Камчатки попросил Путина помочь со строительством спорткомплекса с бассейном

Президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Виталию Мутко проработать решение вопроса о строительстве в Петропавловске-Камчатском нового спортивного комплекса с бассейном, на который в бюджете региона не хватает денег. Об этом губернатор Владимир Илюхин рассказал после встречи с главой государства.

«Учитывая большой дефицит объектов спортивной инфраструктуры на Камчатке, я обратился к президенту с просьбой поддержать нас в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Водник" в Ленинском районе с плавательным бассейном, чтобы на условиях софинансирования этот комплекс построить. Сейчас мы готовим проект на строительство ФОКа с плавательным бассейном, но стоимость его достаточно велика, и мы, конечно, возможностями нашего бюджета построить его не сможем. Было дано поручение вице-премьеру Виталию Мутко, чтобы совместно с Камчатским краем решить эту проблему. Будем работать и с Министерством спорта РФ, и с Минфином, чтобы это софинансирование получить», - сказал Владимир Илюхин.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что на Океанской планируется построить трехэтажный комплекс, в котором будут находиться зал для занятий боксом, зал восточных единоборств, тренажерный зал, зал занятий танцами и зал аэробики, а также бассейн для терапевтических процедур, две сауны на 5-10 мест, бассейн 25х16 метров на 8 дорожек и универсальный игровой спортивный зал с трибунами на 200 мест.

Стадион «Водник» - едва ли не единственный крупный спортивный объект южной части камчатской столицы, не действует уже несколько лет.