Глава Камчатки попросил Путина помочь со строительством спорткомплекса с бассейном

06 февраля 2017, 08:18

Президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Виталию Мутко проработать решение вопроса о строительстве в Петропавловске-Камчатском нового спортивного комплекса с бассейном, на который в бюджете региона не хватает денег. Об этом губернатор Владимир Илюхин рассказал после встречи с главой государства.  
 
«Учитывая большой дефицит объектов спортивной инфраструктуры на Камчатке, я обратился к президенту с просьбой поддержать нас в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Водник" в Ленинском районе с плавательным бассейном, чтобы на условиях софинансирования этот комплекс построить. Сейчас мы готовим проект на строительство ФОКа с плавательным бассейном, но стоимость его достаточно велика, и мы, конечно, возможностями нашего бюджета построить его не сможем. Было дано поручение вице-премьеру Виталию Мутко, чтобы совместно с Камчатским краем решить эту проблему. Будем работать и с Министерством спорта РФ, и с Минфином, чтобы это софинансирование получить», - сказал Владимир Илюхин.
 
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что на Океанской планируется построить трехэтажный комплекс, в котором будут находиться зал для занятий боксом, зал восточных единоборств, тренажерный зал, зал занятий танцами и зал аэробики, а также бассейн для терапевтических процедур, две сауны на 5-10 мест, бассейн 25х16 метров на 8 дорожек и универсальный игровой спортивный зал с трибунами на 200 мест.
 
Стадион «Водник» - едва ли не единственный крупный спортивный объект южной части камчатской столицы, не действует уже несколько лет.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

За месяц

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?