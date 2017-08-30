Глава Камчатки прибавил одну позицию в Национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поднялся на дну позицию в Национальном рейтинге губернаторов по итогам июля-августа, который опубликован Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Если в прошлом рейтинге руководитель Камчатки был на 15-м месте, то сейчас — на 14-м. Как отмечают эксперты, информация, связанная с Владимиром Илюхиным, продолжает в основном оставаться положительной. Федеральный закон, предписывающий понизить энерготарифы на Дальнем Востоке до среднероссийских значений, начал воплощаться в жизнь. На Камчатке это позволило уменьшить платежи для юридических лиц сразу на 40%. Ранее Владимир Илюхин заморозил тарифы для населения.

Хорошее впечатление на экспертов произвели цифры озвученные губернатором на традиционном августовском совещании педагогов. Касались они финансирования и планов развития региональной системы образования.

Эксперты отмечают усилия властей по развитию инфраструктуры ТОР «Камчатка», с целью привлечения сюда инвесторов. Впоследствии здесь планируется создать туристический и агропромышленный кластеры.

Часть экспертов негативно восприняла информацию о выставление на аукцион крупнейшего угольного месторождения Камчатки. Его разработкой заинтересовались индийские предприниматели. В первую очередь, обеспокоенность вызвали возможные экологические проблемы.

На первом месте рейтинга — Евгений Савченко из Белгородской области,а на последнем — Виктор Назаров из Омской области.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.