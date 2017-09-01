Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил готовность школ в отдаленных районах края к новому учебному году. В ходе рабочей поездки глава региона посетил учреждения образования в Пенжинском и Олюторском районах. Он осмотрел ряд детских садов, школ, объектов спорта и культуры в селах Пахачи, Тиличики, Слаутное и Манилы.
В течение летнего периода в школах и детских садах Корякии прошли ремонтные работы, с началом учебного процесса учеников примут все образовательные учреждения. В отдельных помещениях нескольких учебных заведений из-за срывов сроков работ со стороны подрядных организаций ремонт продолжается, однако на начале образовательного процесса это не отразится.
В этом году на подготовку образовательных организаций в крае к новому учебному году было выделено 1,7 млрд рублей. В камчатских школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий. Всего школы в селах Корякского округа в этом году должны принять 2310 детей, из них 237 – в первые классы. В школе в поселка Тиличики в этом году ждут 230 учеников, что на 30 детей больше, чем в прошлом учебном году.
«Готовность практически стопроцентная, все действующие требования в учреждениях образования учтены, они готовы к приёму детей. Конечно, состояние некоторых объектов вызывает вопросы. В ряде отдаленных поселков школам по 40-50 лет. Поэтому надо думать, как расширить программу по строительству новых объектов в сфере образования, чтобы активизировать строительство учебных комплексов в северных поселках, - отметил Владимир Илюхин, комментируя итоги рабочего визита. – На ближайшие годы у нас в планах строительство школы на улице Сопочной в Елизове, двух школ в Петропавловске-Камчатском. Начаты работы по проектированию школ и учебных комплексов в Оссоре и Каменском, Соболево и Таловке. Это первоочередные планы по строительству образовательных учреждений на Камчатке».
Напомним, за последние годы в районах края построено два учебных комплекса и две общеобразовательные школы почти на 900 учеников. Учеников в этом году примет и новый учебный комплекс в Усть-Хайрюзово, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года.
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