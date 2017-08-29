Глава Камчатки стал одним из лидеров рейтинга медиаактивности Nation News

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин стал одним из лидеров недельного рейтинга медиаактивности Nation News. Руководитель региона прибавил сразу 25 позиций и поднялся на 17-е место из 84-х возможных. Кроме того, суточный рост рейтинга также показывает приличный результат.

Рейтинг, составленный информагентством Nation News совместно с политтехнологом Александром Серавиным, рассказывает о степени информированности населения о деятельности глав российских регионов. Рейтинг составлен на основе упоминаемости глав субъектов в средствах массовой информации в сети Интернет, представленных в новостных агрегаторах. Расчет ведется по формуле: ( количество СМИ / количество новостей ) * ( количество сюжетов / население региона )

За последнюю неделю Владимир Илюхин сделал несколько важных заявлений, в том числе после совещания у премьера Медведева на Сахалине и на педагогическом совещании в столице Камчатки.