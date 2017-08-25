Глава столицы Камчатки пригласил мэров городов Сибири, ДВФО и Японии на совещание в Петропавловск

Петропавловск-Камчатский претендует на проведение в 2019 году встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока и западного побережья Японии. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, глава города Виталий Иваненко принимает участие в 26-й встрече мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ и мэров городов Западного побережья Японии.

На протяжении двух дней в городе Ниигата (Япония) представители 11 российских и 17 японских городов обсуждают японо-российское экономическое сотрудничество и развитие туристических обменов. В рамках встречи также проходит Японо-российский бизнес-форум.

В ходе своего выступления глава Петропавловска представил участникам Форума информацию о туристическом потенциале региона, о мероприятиях, реализуемых на территории Петропавловска-Камчатского в рамках проектов ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, а также рассказал о дополнительных мерах поддержки инвесторов, предлагаемых Правительством Камчатского края и администрацией города.

«Японская сторона высоко оценила туристический потенциал Камчатки и те меры, которые сегодня реализуются в нашем городе по развитию инфраструктуры. Безусловно, подобные мероприятия и встречи необходимо продолжать. И они будут продолжены на самых разных уровнях», - подчеркнул Виталий Иваненко.

Напомним, начало таким встречам было положено 47 лет назад. В 1970 году российские и японские градоначальники собрались в первый раз в Хабаровске, чтобы наметить перспективы будущего сотрудничества. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей принимал российский Владивосток, а еще двумя годами ранее руководители городов встречались в японском городе Майдзуру.

Виталий Иваненко выступил с предложением о проведении следующей встречи в 2019 году в Петропавловске-Камчатском. Российская сторона поддержала данное предложение.