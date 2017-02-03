Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп

На Камчатке суд признал виновным в коммерческом подкупе главу Торгово-промышленной палаты (ТПП) края Сергея Кузьмицкого и оштрафовал его на более чем полмиллиона рублей, сообщает ФСБ.

В октябре 2015 года камчатскими контрразведчиками он был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении подкупа. В целях личного обогащения Кузьминицкий требовал от жительницы краевого центра 60 тысяч рублей за завершение оценочной экспертизы рыбопромыслового судна. При этом экспертиза ранее в официальном порядке была полностью оплачена заказчицей.

Уголовное дело, возбужденное по материалам Управления ФСБ России, расследовано следственным управлением СКР по Камчатскому краю.