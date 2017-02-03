Главу села на Камчатке оштрафовали на 700 рублей за отсутствие воды у людей

На Камчатке Государственная жилищная инспекция рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное Елизовской городской прокуратурой Камчатского края в отношении главы администрации Корякского сельского поселения Елизовского района Марины Зобовой. Как сообщили в прокуратуре, главу привлекли к ответственности лишь за недельное отсутствие у населения холодной воды. В рамках санкции статьи ее оштрафовали на 700 рублей.

Напомним, что из-за перемерзания трубы скважины водонасосной станции с 3 по 8 января без воды осталась половина населения поселка, проживающая в 14 двухквартирных домах (78 жильцов, в том числе 15 детей).

В ходе проверки установлено, что водонасосная станция в Северных Коряках на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «КАМ ЛТД».

Данная частная компания не является ресурсоснабжающей организацией по предоставлению коммунальных услуг. Договоры по холодному водоснабжению с администрацией сельского поселения, с гражданами или иными лицами не заключались, плата за воду с потребителей не взимается. В то же время за качество холодной воды, поступающей населению, никто не отвечает и никто его не контролирует.