Главу села на Камчатке оштрафовали на 700 рублей за отсутствие воды у людей

03 февраля 2017, 14:55

На Камчатке Государственная жилищная инспекция рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное Елизовской городской прокуратурой Камчатского края в отношении главы администрации Корякского сельского поселения Елизовского района Марины Зобовой. Как сообщили в прокуратуре, главу привлекли к ответственности лишь за недельное отсутствие у населения холодной воды. В рамках санкции статьи ее оштрафовали на 700 рублей. 
 
Напомним, что из-за перемерзания трубы скважины водонасосной станции с 3 по 8 января без воды осталась половина населения поселка, проживающая в 14 двухквартирных домах (78 жильцов, в том числе 15 детей).
 
В ходе проверки установлено, что водонасосная станция в Северных Коряках на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «КАМ ЛТД». 
 
Данная частная компания не является ресурсоснабжающей организацией по предоставлению коммунальных услуг. Договоры по холодному водоснабжению с администрацией сельского поселения, с гражданами или иными лицами не заключались, плата за воду с потребителей не взимается. В то же время за качество холодной воды, поступающей населению, никто не отвечает и никто его не контролирует.

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#1НЕЛЮБЛЮВЛАСТЬ03 февраля 2017, 15:19

По закону за газо,водо,тепло,электроснабжение отвечают органы местного самоуправства,и без разницы кому эти организации принадлежат.

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