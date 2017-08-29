Главврач главной инфекционной больницы Камчатки пойдет под суд за хищение денег

29 августа 2017, 10:06

На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела в отношении  главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница». Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, она обвиняется в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
 
По данным следствия, в 2012 году главный врач «противоправно безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу вверенное ей чужое имущество - денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности медучреждения за 2012 год и принадлежащие медицинскому учреждению в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей в свою пользу».
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что коллектив больницы выступил с открытым письмом, в котором просил объективного расследования. Медики также указывали, что за время руководство больницей Татьяной Дмитриевой, она преобразилось, закуплено новое оборудование. Они также указывали на то, что в случае вынесения обвинительного приговора, Камчатка может потерять единственного врача-генетика.  

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