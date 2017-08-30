Главврача детской поликлиники на Камчатке оштрафовали на 500 рублей за врача с туберкулезом

На Камчатке прокуратура завершила проверку по факту нахождения в детской поликлинике №1 врача с открытой формой туберкулеза. Причем некоторые пункты из результатов проверки надзорного опровергают все заявления самих медиков по этому поду.

Итак, прокуратура выяснила, что мужчина находился в поликлинике с 29 мая по 5 июня. Ранее в самом учреждении заявили, что он приходил трудоустраиваться и у него была действующая медкомиссия. Однако в прокуратуре говорят, что главный врач детской поликлиники допустила к трудовой деятельности в качестве заведующего организационно-методическим кабинетом работника, не заключив с ним трудовой договор и не получив от него результаты обязательного предварительного медицинского осмотра, который он не проходил.

В период фактического осуществления трудовых функций в детской поликлинике № 1 у 38-летнего мужчины выявлены признаки заболевания туберкулёзом, которые 5 июня подтверждены результатами флюроографического исследования. Окончательный диагноз установлен 13 июня врачами Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера. Диагностировано заразное заболевание - двухсторонний туберкулез легких, фаза распада, MBT + IA. В настоящее время больной госпитализирован в стационарное отделение диспансера, где получает лечение.

Заместитель прокурора города возбудил в отношении главврача поликлиники административное дело. Материалы находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Постановлением заместителя главного санитарного врача по Камчатскому краю главврач поликлиники привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.