Гонщик с Камчатки примет участие в суперфинале РДС-Восток

24 августа 2017, 08:10

Спортсмен с Камчатки Алексей Козлов примет участие в суперфинале «Российской дрифт серии» (РДС), который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Он уже доставил свою машину из Петропавловска в столицу Приморья и готовится к тренировкам, сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе РДС. 
 
Сам Алексей Козлов рассказал, что участвовать в соревнованиях будет на автомобиле «Тойота Креста» 1987 года в 71-м кузове. «Я дрифтом занимаюсь с 2009 года, с того же момента у меня эта машина. Я её уже раз пять переделывал. В ноябре прошлого года я её под ноль разобрал и собирал уже для РДС. В мае этого года уже выехал на тренировки. В этом году мои партнёры очень сильно помогли мне в доставке. Здорово, когда компании заинтересованы в продвижении себя и региона таким образом. Не согласен с тем, что на Камчатке сложно заниматься дрифтом из-за отдалённости. С постройкой автомобиля нет проблем», - говорит спортсмен. 
 
В первые выходные сентября пройдут сразу два этапа РДС-Восток, по результатам которых станет известно имя чемпиона сезона 2017 года. 

www.kamchat.info

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