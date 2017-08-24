Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Гонщик с Камчатки примет участие в суперфинале РДС-Восток
Спортсмен с Камчатки Алексей Козлов примет участие в суперфинале «Российской дрифт серии» (РДС), который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Он уже доставил свою машину из Петропавловска в столицу Приморья и готовится к тренировкам, сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе РДС.
Сам Алексей Козлов рассказал, что участвовать в соревнованиях будет на автомобиле «Тойота Креста» 1987 года в 71-м кузове. «Я дрифтом занимаюсь с 2009 года, с того же момента у меня эта машина. Я её уже раз пять переделывал. В ноябре прошлого года я её под ноль разобрал и собирал уже для РДС. В мае этого года уже выехал на тренировки. В этом году мои партнёры очень сильно помогли мне в доставке. Здорово, когда компании заинтересованы в продвижении себя и региона таким образом. Не согласен с тем, что на Камчатке сложно заниматься дрифтом из-за отдалённости. С постройкой автомобиля нет проблем», - говорит спортсмен.
В первые выходные сентября пройдут сразу два этапа РДС-Восток, по результатам которых станет известно имя чемпиона сезона 2017 года.
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