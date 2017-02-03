Гражданин Белоруссии надругался над 6-летней племянницей на Камчатке и снял все на видео

На Камчатке СКР возбудил уголовное дело против 45-летнего гражданина Белоруссии, который надругался над шестилетней племянницей во время визита на Камчатке в сентябре 2015 года. Как сообщили «КамИНФОРМ» следователи, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого, который сейчас находится в СИЗО в Минске.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям - насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего в целях издания порнографических материалов или предметов.

Мужчина в 2015 году приехал на Камчатку в гости к своей сестре, которая жила в Вилючинске. Там он и совершил в отношении шестилетней племянницы иные действия сексуального характера. Свои преступные действия он запечатлел с помощью фото и видеосъемки.

Сейчас выяснилось, что мужчина и у себя на родине совершил ряд подобных преступлений и сейчас содержится в СИЗО. В ходе обыска в его квартире в городе Минске изъяты множественные фото- видеоматериалы, выполненные им самим, в результате чего и выявлен факт совершения им преступления в отношении малолетней на территории города Вилючинска.