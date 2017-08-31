Группу из 20 детей отправили с Камчатки на отдых в Анапу

С Камчатки на отдых и оздоровление в лагерь за пределы края отправили 20 детей. Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования региона, они будут отдыхать в санатории «Янтарь» в Анапе.

Отдых для них организован в качестве меры поощрения. «В Анапу направлены дети из малообеспеченных семей в возрасте от 12 до 16 лет, имеющие особые достижения в учебе, общественной деятельности, искусстве, являющиеся победителями и призерами олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов муниципального, краевого, межрегионального, всероссийского и международного уровней», - сказали в министерстве.