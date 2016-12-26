Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Иглу-отель с резиденцией Деда Мороза открыли на Камчатке
На Камчатке в санатории «Начикинский» накануне открыт единственный в России иглу-отель, который примет своих первых постояльцев в этом сезоне по Новый год, а закроется только в мае.
Комплекс состоит из четырех иглу и рассчитан на одновременное размещение 12-ти постояльцев. «Наш иглу-комплекс найти будет совсем не сложно, к нам может приехать любой желающий – иглу расположены на территории санатория «Начики» и их хорошо видно. Остаться у нас на ночь тоже можно: иглу – не просто этническая стилизация. Это действительно экологичное жилище, которое защищает от ветра и мороза. Многие гости отеля отмечали, что сон здесь – необычайно хорош и глубок, легко дышится, а утром ощущается прилив сил», - сказал автор проекта Виталий Лазо.
Он отметил, что для комфортного сна в каждом иглу оборудованы специальные спальные системы – утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Температура внутри домов держится около нуля градусов.
Кроме того, в комплексе создана и резиденция Дела мороза. Это отдельно стоящая постройка из снега и льда.
Напомним, первое открытие иглу-отеля состоялось в феврале 2016 года. Уже в марте отель принимал своих первых гостей. Любители экстрима, журналисты, фрирайдеры, блоггеры, семьи с детьми и даже молодожены – за зимний сезон в Иглу-отеле побывало около 100 постояльцев.
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