Иглу-отель с резиденцией Деда Мороза открыли на Камчатке

26 декабря 2016, 07:57

На Камчатке в санатории «Начикинский» накануне открыт единственный в России иглу-отель, который примет своих первых постояльцев в этом сезоне по Новый год, а закроется только в мае. 
 
Комплекс состоит из четырех иглу и рассчитан на одновременное размещение 12-ти постояльцев. «Наш иглу-комплекс найти будет совсем не сложно, к нам может приехать любой желающий – иглу расположены на территории санатория «Начики» и их хорошо видно. Остаться у нас на ночь тоже можно: иглу – не просто этническая стилизация. Это действительно экологичное жилище, которое защищает от ветра и мороза.  Многие гости отеля отмечали, что  сон здесь – необычайно хорош и  глубок, легко дышится, а утром ощущается прилив сил», - сказал автор проекта Виталий Лазо.
 
Он отметил, что для комфортного сна в каждом иглу оборудованы специальные спальные системы – утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Температура внутри домов держится около нуля градусов.
 
Кроме того, в комплексе создана и резиденция Дела мороза. Это отдельно стоящая постройка из снега и льда. 
 
Напомним, первое открытие иглу-отеля состоялось в феврале 2016 года. Уже в марте  отель принимал своих первых гостей. Любители экстрима, журналисты, фрирайдеры, блоггеры, семьи с детьми и даже молодожены – за зимний сезон в Иглу-отеле побывало около 100 постояльцев. 

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